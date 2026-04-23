Саратовцы стали чаще болеть гриппом и ОРВИ в связи с похолоданием в апреле

Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области пошла вверх: +202 случая за неделю

За минувшую неделю в регионе зарегистрировали 10 205 случаев ОРВИ и гриппа — на 202 больше, чем неделей ранее. Об этом на брифинге в минздраве сообщил министр Владимир Дудаков.

Число госпитализированных выросло на 16% — с 235 до 273 человек. Эпидемический порог пока почти на 11% ниже средних значений, но среди взрослых (от 15 лет) он превышен на 15%.

Министр призвал при признаках болезни оставаться дома и вызывать врача: «Переохлаждение снижает иммунитет. Главное — не распространять инфекцию».

Что касается COVID-19, диагноз подтвердился у 35 пациентов — на треть меньше, чем неделей ранее, в том числе у семерых детей. При этом, по словам Дудакова, в инфекционной больнице пациентов с коронавирусом нет.

