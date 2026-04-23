В Саратовской области доноры крови сдали за 2025 год более 27 тысяч литров

Донорство в Саратовской области набирает обороты.

В 2025 году кровь в регионе сдали 16 355 человек, из них 3,4 тысячи — впервые. Такие данные на брифинге привела заместитель главного врача областного центра крови Татьяна Благовидова.

Всего за год жители сдавали кровь 40 327 раз, и полностью безвозмездно. Число новичков выросло на 10% по сравнению с прошлым периодом. Заготовлено 27 190 литров цельной крови (в 2024-м — 20 484 литра). Отказов по предоставлению компонентов крови не было. Переливания получили 19 919 саратовцев.

Донором крови может стать любой желающий старше 18 лет без тяжёлых хронических заболеваний, а вот для вступления в регистр доноров костного мозга возрастной порог — 35 лет. На сегодня образцы сдали 600 жителей региона. Шанс найти «генетического близнеца» — 1 к 10 тысячам. Всего в федеральном регистре — около 5 млн человек.

В области насчитывается 8 тысяч почётных доноров России и СССР, ежегодно награды получают порядка 300 человек.

Ольга Сергеева