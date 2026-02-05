Саратовцы стали реже покупать пельмени из-за роста цен на мясо

Россияне стали реже покупать пельмени и вареники в 2025 году.

Согласно анализу компании «Эвотор», в 2025 году в несетевой рознице продолжилось снижение спроса на популярные полуфабрикаты. Продажи пельменей упали на 8%, вареников — на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на падение объёмов, выручка выросла на 3% и 9% соответственно, что объясняется значительным ростом цен. Средняя стоимость килограмма пельменей за год увеличилась на 12% за счет удорожания ингредиентов — в первую очередь, мяса, достигнув 406 рублей за кило, а вареников — на 16%, до 377 рублей.

Снижение спроса также затронуло хинкали (-4%), буузы (-11%) и позы (-8%). Исключением стали манты, продажи которых выросли на 12%, но их доля на рынке остаётся незначительной (около 2%).

Пельмени сохраняют абсолютное лидерство, формируя 85% оборота категории в традиционной рознице. На втором месте по доле рынка находятся вареники (5%).

Ольга Сергеева