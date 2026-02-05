В Саратовской области лесов стало в 3 раза больше

На территории Саратовской области за три года увеличили объемы высадки лесов более чем в 3 раза.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, только в 2025-м высадили 4 тысячи гектаров новых зеленых насаждений. Лидеры здесь Вольский, Красноармейский, Ртищевский районы.

— В наших лесхозах скоро начнется подготовка к предстоящим весенним посадкам. Непосредственно работы стартуют, как только позволят погодные условия, обычно это вторая половина марта — начало апреля. С руководителями лесхозов и профильным блоком правительства обсудили планы работ. Предстоит высадить не менее 4 тысяч гектаров леса, при этом важно использовать собственный посадочный материал. Для этого развиваем сеть питомников. На сегодняшний день в регионе действует 13 подобных учреждений, включая национальный парк «Хвалынский». По каждому участку, где запланированы посадки предстоящей весной, должно быть полное понимание по количеству сеянцев, которые необходимы для проведения работ. В питомниках могут полностью обеспечить регион собственным посадочным материалом. Основные породы: сосна, дуб и белая акация. На весенние работы необходимо около 8 млн сеянцев, запас сформирован. Производственные объемы за три последних года здесь выросли более чем в 3 раза — с 3 до 11 млн штук. Лучшие показатели у Новобурасского, Черкасского, Базарно-Карабулакского лесхозов, — отметил глава региона.

Отмечается, что также продолжится развитие материально-технической базы наших лесхозов. За счет средств Федерального агентства лесного хозяйства будут модернизированы теплицы в питомнике Красноармейского района.

— Увеличение лесистости Саратовской области — это работа, которая дает эффективный результат именно при системном подходе, поэтому в течение последних нескольких лет уделяем этому вопросу приоритетное внимание, — считает Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева