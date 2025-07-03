Саратовцы стали умирать от внешних причин в два раза реже

В Саратовской области снизилась смертность от внешних причин.

Главный врач областной станции скорой помощи Олег Андрущенко сообщил, что за первое полугодие смертность от внешних причин (ДТП, травмы, отравления и др.) составила 3,7% от общего числа смертей — это ниже среднероссийского показателя (9%).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается:

общее снижение смертности на 5,6%;

сокращение смертей от внешних причин на 15,2%;

уменьшение количества смертей от травм при падении с высоты (с 23,2% до 17,9%).

Незначительно увеличилось число погибших от асфиксии и ранений холодным оружием. Специалист подчеркнул, что большинство внешних причин смерти относятся к управляемым факторам.