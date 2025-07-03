Саратовские ветеринары помогут домашнему голубю после перелома крыла начать летать

В Ртищево вылечили травмированного голубя.

Ветеринары станции по борьбе с болезнями животных в Ртищево помогли домашнему голубю по кличке Тоша, который перестал летать. При осмотре у птицы обнаружили перелом крыла.

Специалисты провели лечение и назначили препараты для восстановления тканей и костей. Владельцам дали рекомендации по уходу за травмированным голубем, чтобы он быстрее поправился. По прогнозам ветеринаров, при правильном уходе Тоша скоро снова сможет летать.

Ветеринарная служба напомнила владельцам домашних животных о необходимости своевременно обращаться за помощью при первых признаках недомогания питомцев.