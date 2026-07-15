Саратовцы стали заметно реже жаловаться на лекарственное обеспечение льготников в колл-центр

Саратовский минздрав подводит промежуточные итоги масштабного обновления работы Единого регионального колл-центра.

С середины зимы привычный номер 122 перестал быть только «пультом записи к врачу» — теперь это еще и прямой канал связи для всех, кто ждет льготных препаратов.

Нововведение, инициированное ведомством, уже доказало свою состоятельность. Как отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков, расширение функционала колл-центра сработало безупречно: всего за пять месяцев операторы приняли и обработали полторы тысячи обращений, касающихся лекарственного обеспечения. При этом статистика последних недель демонстрирует устойчивое снижение числа звонков по этой теме — верный признак того, что перебои с поставками медикаментов в регионе сошли на нет.

Важно подчеркнуть: прежний спектр услуг никуда не исчез. Жители области по-прежнему могут использовать номер 122 для записи на прием, вызова доктора на дом, а также для получения актуальной контактной информации и расписания работы всех медучреждений региона.

Линия по лекарственным вопросам работает в будни с 09:00 до 17:00, в остальное время сохраняется стандартный режим.

Ольга Сергеева