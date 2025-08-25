Саратовцы требуют запретить опасные тренировки собак в общественном сквере

Жители Саратова выражают обеспокоенность из-за регулярных тренировок собак в сквере Борцам революции 1905 года. По свидетельствам очевидцев, занятия проводятся с нарушением правил выгула — животные (в том числе потенциально опасных пород) находятся без поводков и намордников, что создает угрозу для отдыхающих.

Как сообщает один из горожан, во время тренировок одновременно присутствует до десяти собак, которых отпускают с поводков. Особую тревогу вызывает безопасность детей, часто гуляющих в сквере. Обращение в администрацию района не принесло результатов — чиновники ограничились формальным ответом о проведении «разъяснительных бесед».

Жители подчеркивают, что не выступают против дрессировки животных, но требуют перенести эти занятия в специально оборудованные места, соответствующие требованиям безопасности. Проблема остается актуальной, поскольку текущая практика нарушает правила содержания домашних животных в общественных пространствах.