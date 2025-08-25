В поселке Юбилейном на детской площадке на ребенка упала доска

На детской игровой площадке в поселке Юбилейном произошел несчастный случай — на девочку, бежавшую под деревянной конструкцией, упала отвалившаяся доска. Ребенок получил царапины, но серьезно не пострадал.

По словам очевидцев, состояние площадки вызывает тревогу: многие деревянные элементы конструкции находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент. Местные жители отмечают, что проблема с безопасностью игровых объектов существует давно, но никаких ремонтных работ не проводится.

Родители требуют от местных властей срочно провести проверку всех детских площадок в поселке и отремонтировать опасные конструкции. Несчастный случай мог закончиться гораздо серьезнее, и необходимо принять меры до того, как пострадают другие дети.