Саратовцы увеличили покупки бензина впрок почти на 80 процентов

Бензиновый ажиотаж в Саратовской области продолжается.

На заседании Саратовской городской думы глава города Игорь Молчанов прокомментировал текущую ситуацию с бензином, назвав её результатом «нездорового ажиотажа» в обществе. Он сообщил, что отпуск топлива на автозаправках увеличился на 70-80%, так как жители начали скупать бензин впрок.

Молчанов сравнил эту ситуацию с искусственным дефицитом сахара в прошлом, когда проблему удалось решить благодаря продаже сахара на Театральной площади. Однако, по его словам, организовать аналогичную продажу бензина невозможно.

В связи с этим, власти ожидают решения УФАС и уверяют, что ситуация скоро стабилизируется. Вопрос находится под контролем высших структур правительства, — отмечают местные власти.

Ольга Сергеева