В Саратове на СХИ за 13,5 млн продают здание бывшего отделения полиции

В Саратове выставили на продажу комплекс бывшего отделения полиции.

Информация о продаже объекта с земельным участком площадью 1,3 тыс. кв. м была опубликована в системе ГИС «Торги», а стартовая цена лота составляет 13,5 миллиона рублей.

Здание расположено по адресу: улица Бирюзова, 20, в микрорайоне СХИ. Двухэтажная постройка, возведенная в 1975 году, имеет общую площадь 466,4 квадратных метра. По данным экспертов, основные несущие конструкции и перекрытия находятся в хорошем техническом состоянии.

Желающие принять участие в торгах могут подавать заявки строго в соответствии с регламентом площадки. Аукцион стартует с указанной суммы в 13,5 миллиона рублей.

Ольга Сергеева