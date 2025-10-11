Саратовцы Вдовин и Пантелеев не вернулись живыми с СВО

В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратовской области.

Как сообщили в социальных сетях представители местных властей, среди погибших — двое жителей Саратова Евгений Вдовин и Андрей Пантелеев, а также Сергей Рязанцев из Ивантеевского района.

Подробные биографии военнослужащих не разглашаются. Накануне в саратовском Парке Победы состоялась церемония увековечивания памяти 200 участников СВО — уроженцев региона.

Боевые действия ведутся на территории Украины и в приграничных районах Российской Федерации с февраля 2022 года. Общее число погибших на фронте российских военных не разглашается.

Ольга Сергеева