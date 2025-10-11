Саратовские браконьеры нанесли природе региона ущерб на 5 млн

В Саратовской области с января 2025 года зафиксировано 6 эпизодов браконьерства.

Как сообщили в региональном правительстве, глава охотничьего комитета Александр Гаврилов доложил губернатору Роману Бусаргину о составлении 707 административных протоколов за нарушения правил охоты и рыболовства.

Сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион рублей, при этом виновные обязаны возместить ущерб природе в размере 5 миллионов рублей. Дополнительно комитетом выдано 1,4 тысячи охотничьих билетов, из которых 351 оформлен в электронном формате.

Напомним, что с сентября в регионе действуют обновленные правила охоты.

Ольга Сергеева