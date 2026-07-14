Саратовцы воспользовались льготной транспортной картой свыше 21 млн раз за полгода

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области подвело промежуточные итоги использования льготной транспортной карты в 2026 году.

С января жители региона совершили по ней свыше 21 миллиона поездок.

Пополнить карту можно на 25 или 50 льготных поездок как офлайн — в отделениях Сбербанка, пунктах «ПлатежЦентр» в Саратове и офисах АО «Экономбанк», так и онлайн — через приложение «Сбербанк Онлайн», сайт «Онлайн ЖКХ» или личный кабинет «Саратовтк.рф».

Как напомнила первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева, право на льготный проезд имеют ветераны труда, участники боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей, а также обучающиеся, чьи родители призваны по мобилизации или заключили военный контракт. В период каникул действие карт для школьников сохраняется.

Водитель или кондуктор имеет право запросить у пассажира документ, подтверждающий льготу. По вопросам использования карты работает горячая линия: 8 (8452) 39-03-53.

Ольга Сергеева