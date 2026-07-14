Заводской район накроет масштабное отключение воды

Значительная часть Заводского района Саратова останется без холодного водоснабжения. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на Крымском проезде.

В среду, 15 июля, под отключение попадают улицы М. Расковой, Крымская, Киевская, Авиастроителей, пр. Энтузиастов, Ленинградская, Огородная и многие другие. Кроме того, в зону пониженного давления попадут жители посёлков Комсомольский, Тепличный, ОПХ Саратовское, Князевка и ещё ряда пригородов.

Воды не будет с 10 утра до полуночи, предупреждают в МУПП «Саратовводоканал». Жителей просят заранее сделать запасы.

Ольга Андреева