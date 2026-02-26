Саратовцы выбирают карьеру в войсках беспилотных систем

В пункте отбора на военную службу в Саратове прошла отправка граждан в войска беспилотных систем, — сообщает ТГ-канал «Время саратовское».

Здесь ищут не только операторов БПЛА, но и специалистов других направлений.

Среди новобранцев, подписавших контракт, есть и молодые IT-специалисты. Евгений — один из них.

«Я настраивал сети. Когда пришел в отборочный пункт, мне сказали, что есть для меня хорошее место», — поделился контрактник.

Алексей также подписал контракт. У него за плечами опыт срочной службы и сильное желание остаться в рядах Вооруженных сил.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в два раза увеличена единовременная региональная выплата гражданам, заключившим контракт для прохождения военной службы. С учетом всех выплат военнослужащие войск БпС могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей.

Узнать о заключении контракта можно по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: г.Саратов, ул.Буровая, 36.