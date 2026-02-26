Саратовская легенда о Федоре Шаляпине: как голос артиста перелетел Волгу

В студии радиопрограммы «Вкус жизни» на волнах «Комсомольской правды в Саратове» прозвучал увлекательный рассказ об одном из визитов великого оперного исполнителя Федора Шаляпина в наш город.

Автором истории выступила Оксана Евсейкина — гастро-блогер и создательница гастрономической карты региона.

Как поделилась гостья эфиров, в один из своих приездов Шаляпин давал концерт в ресторане под названием «Москва». По окончании выступления он оказался за одним столом с местными купцами и деловыми людьми, где и разгорелся необычный спор.

Артист поспорил, что, выйдя на волжский берег, исполнит песню так мощно, что ее услышат жители противоположного берега — тогдашнего Покровска (сегодня это город Энгельс).

Саратовские купцы проиграли пари. Шаляпин действительно поднялся на берег и спел таким образом, что его голос долетел до другого берега реки.

Оксана Евсейкина в беседе пояснила, что успеху способствовали как минимум два фактора. Во-первых, в те времена Волга была заметно уже. Во-вторых, дул ветер в нужном направлении. «Но главное — разве мог Шаляпин допустить поражение? Это просто немыслимо», — добавила блогер.

Этот случай стал частью обсуждения городских преданий, истории Саратова и местных гастрономических особенностей.

Полную запись эфира можно найти в сообществе ВКонтакте.

Ольга Сергеева