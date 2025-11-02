Саратовцы вынуждены идти к детскому саду «по колено в грязи» после дождя

Жительница Саратова пожаловалась в соцсетях на разбитую дорогу к детскому саду № 181 в Заводском районе.

В публикации с видео она отметила, что подойти к саду невозможно из-за грязи, несмотря на обустроенный рядом сквер.

Администрация района отреагировала, пояснив, что данная дорога не числится за муниципалитетом и ее ремонт не предусмотрен городской программой.

Чиновники указали, что подходы к детскому саду организованы со стороны сквера и коммерческого здания на ул. Миллеровской, 43.

