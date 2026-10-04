Саратовцы вышли на «Битву урожаев» с грибами-акробатами и «нескромными» томатами

В Лысогорском районе выбрали победителя «Битвы урожаев».

Редакция муниципального издания «Призыв 64» в Лысогорском районе Саратовской области подвела итоги фотоконкурса «Битва урожаев», проходившего в паблике издания во «ВКонтакте». Подписчики прислали снимки своих необычных «экспонатов»: картофель в форме идеального сердца, грибы-акробаты на двух ногах и томаты с такими «носами», что позавидует любой киногерой.

Победителем стала Галина Одинокова, вырастившая томат-гигант весом более килограмма. Хозяйка подписала фото с юмором: «Весы в шоке: кто сказал, что томаты должны быть скромными?»

«Спасибо всем участникам! Наши огородники — самые креативные», — поблагодарили журналисты. Победительнице обещали набор семян для следующего сезона и публикацию фото в газете. Организаторы поздравили Галину и пригласили за подарком.

Ольга Сергеева