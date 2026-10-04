Саратовцам предложили до 7 тысяч рублей в день за сбор яблок в Хвалынске

В Саратовской области ищут сезонных рабочих на сбор яблок.

В Хвалынске требуются сборщики яблок для работы в саду — от кандидатов ждут ответственности и пунктуальности. Трудиться предлагают не вахтой, а сдельно, по сменам.

«Сбор яблок — съём, подбор, разгрузка», — уточнила задачи автор объявления. За смену обещают от 3000 до 7000 рублей в зависимости от объёма выполненной работы.

Для сравнения: за аналогичную работу в других регионах страны на том же сайте объявлений саратовцам предлагают от 3360 рублей за смену и от 100 800 рублей за вахту (30 смен).

Ольга Сергеева