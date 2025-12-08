Саратовцы вызывают себе скорую помощь более 800 раз в сутки

Служба скорой помощи в Саратове укомплектована кадрами более чем на 90%.

Кадровая обеспеченность саратовской скорой помощи составляет 93,7% по врачебным должностям и 94,8% — по среднему медицинскому персоналу. Соответствующую статистику предоставило региональное министерство здравоохранения в ответ на запрос.

На Саратовской городской станции скорой медицинской помощи, входящей в структуру областной станции, в настоящее время трудятся 141 врач и 603 фельдшера или медбрата. При этом потребность в дополнительных специалистах оценивается в 15 врачей и 20 средних медработников.

Ежедневно в городе функционирует 75 выездных бригад, которые обслуживают более 800 вызовов. Работу медиков обеспечивает парк из 130 специализированных автомобилей различных классов.

Ольга Сергеева