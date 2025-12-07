В Саратовской области новогодние елки начали продавать онлайн в декабре

Жители региона предлагают к покупке хвойные деревья прямо со своих участков.

На специализированных сайтах появились объявления с широким диапазоном цен.

Наиболее дорогим вариантом стала 12-метровая ель за 350 тысяч рублей из СНТ «Труд», которую продаёт саратовец Денис. В посёлке Новопушкинское ель высотой более трёх метров оценили в 29 тысяч рублей.

Наиболее доступные предложения включают:

Сосны от 1,5 метров в городе Балаково — по 500 рублей.

Ель в посёлке Степное — 4 тысячи рублей (условие — самостоятельный спил).

Оптовую продажу сосен от Алексея из Маркса — от 230 рублей за штуку при покупке от 50 деревьев.

Также популярна услуга «под ключ»: продавцы из Энгельса и Саратова предлагают не только доставку и установку выбранного по фото дерева, но и дополнительные аксессуары, такие как деревянные или кованые крестовины.

Ольга Сергеева