Саратовцы за год использовали льготную транспортную карту почти 40 млн раз

В 2025 году льготные транспортные карты в Саратовской области были использованы 39,8 миллиона раз.

С 15 января 2026 года открыто пополнение карт на льготные поездки (25 или 50) на февраль. Сделать это можно несколькими способами:

в отделениях Сбербанка и АО «Экономбанк»;

в пунктах сети «ПлатежЦентр» в Саратове и Энгельсе;

онлайн через «Сбербанк Онлайн», «Онлайн ЖКХ» или личный кабинет на сайте «Саратовтк.рф».

Право на льготный проезд имеют ветераны труда, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей, дети мобилизованных, а также другие социальные категории.

По вопросам работы карт можно обратиться на «горячую линию» оператора: (8452) 39-03-53.

Ольга Сергеева