Саратовский министр транспорта не хотел платить штраф в 10 тысяч рублей

В Саратовской области министра транспорта оштрафовали за системные нарушения в работе реестра такси.

Как сообщает прокуратура, проверки выявили более тысячи фактов нарушения сроков рассмотрения заявлений от предпринимателей и юрлиц при выдаче разрешений на таксомоторную деятельность.

Несмотря на ранее внесённое представление и привлечение министра к административной ответственности, нарушения устранить не удалось. Контрольная проверка в августе 2025 года вновь зафиксировала многочисленные сбои в предоставлении госуслуги.

Поскольку чиновник ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, прокуратура возбудила дело по ч. 4 ст. 5.63 КоАП РФ.

Кировский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей, и это решение поддержал Саратовский областной суд, отклонив апелляцию чиновника.

Ольга Сергеева