Саратовцы за минувшую неделю вызвали скорую свыше 4 тысяч раз

За прошедшую неделю операторы системы экстренного вызова 112 в Саратовской области приняли около 25 тысяч звонков от жителей региона.

Согласно предоставленной статистике, чаще всего граждане обращались за медицинской помощью — зафиксировано 4 186 вызовов скорой помощи.

На втором месте по количеству обращений оказались звонки в полицию — всего зарегистрировано 3 306 таких случаев. Значительно меньше было обращений в другие экстренные службы: спасателям поступило 418 вызовов, пожарным — 279, а сотрудникам газовой службы — 207 обращений.

Данные показывают, что вопросы здоровья остаются основной причиной обращений граждан в систему экстренного реагирования, составляя примерно шестую часть от общего числа звонков. Второй по значимости категорией стали правоохранительные вопросы.