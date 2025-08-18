Саратовские работники детских садов получат премию 10 тысяч в сентябре

В Саратовской области работникам детских садов назначат единовременные выплаты. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

Согласно заявлению, более 12 тысяч сотрудников дошкольных учреждений получат по 10 тысяч рублей. В перечень получателей вошли воспитатели, младшие воспитатели, логопеды, дефектологи, а также музыкальные работники и физкультурные инструкторы.

Губернатор пояснил, что финансирование выплат обеспечено за счёт дополнительных источников бюджета. Основная часть средств будет переведена работникам уже в сентябре.

Напомним, средняя зарплата воспитателей в Саратовской области, по официальным данным на 2025 год, составляет 22 000 — 26 000 рублей.