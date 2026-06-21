Саратовцы заступились за уличных торговцев овощами и фруктами

Жители Заводского района Саратова поддержали уличную торговлю.

В Заводском районе Саратова на улице Орджоникидзе, у въезда в микрорайон Авиатор, расположена палатка с овощами, которая, по словам местных жителей, функционирует уже много лет. Недавно один из подписчиков телеграм-канала «Саратов (Заводской район)» выразил недовольство по поводу этой точки, требуя пресечь незаконную торговлю. Он утверждал, что палатка работает без необходимых сопроводительных документов, и призывал местные власти принять меры.

Однако реакция жителей на это обращение оказалась неожиданной. В комментариях к публикации многие саратовцы встали на защиту уличной торговли. Они предположили, что автор жалобы может быть представителем «конкурирующей организации». Местные жители подчеркнули, что им нужны «нормальные овощи», и отметили, что в палатке всегда всё свежее. Один из комментаторов даже сказал: «Кому не нравится, проходите мимо. Достали эти стукачи».

В районной администрации напомнили, что в Саратове организованы специальные места для уличной торговли продуктами с личных подсобных хозяйств. В Заводском районе действуют несколько постоянно работающих ярмарок и площадок для продажи овощей и фруктов, где жители могут закупаться местными продуктами. Это подчеркивает важность легальной торговли и необходимость соблюдения правил, однако также показывает, что спрос на свежие овощи в районе остается высоким.

Ольга Сергеева