Под Саратовом с тремя тюками соломы сгорел автомобиль

Только за одни сутки саратовские пожарные дважды выезжали на тушение легковых автомобилей.

Первый инцидент произошел 19 июня на трассе в Хвалынском районе. Сигнал о возгорании поступил в 21:39, и на место выехал один пожарный расчет. Пожарные тушили «Ниву Шевроле», которая сгорела на площади 4 квадратных метра.

Второй пожар произошел в селе Зоркино Марксовского района, где ВАЗ-2110 загорелся на улице Ленина. Этот пожар также был ликвидирован одним расчетом, и в результате сгорел не только автомобиль, но и три тюка соломы на общей площади 24 квадратных метра.

К счастью, в результате обоих происшествий никто не пострадал. Причины возгораний устанавливаются.

Ольга Сергеева