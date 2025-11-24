Саратовцы «зажгли» на концерте певца Басты в «Кристалле» в выходные

В Саратове с аншлагом прошел концерт Басты.

В суботу 22 ноября ледовый дворец «Кристалл» в Саратове собрал аншлаг на концерте известного рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко).

Публика тепло принимала артиста, подпевая его хиты «Выпускной (Медлячок)» и «Сансара» и скандируя название города.

После выступления музыкант поблагодарил поклонников в соцсетях: «Саратов, благодарю, было очень шумно!». Зрители также делились восторженными отзывами, называя концерт «взрывным» и благодаря артиста за незабываемую атмосферу.

Ольга Сергеева