Среди саратовцев вырос спрос на автокредиты осенью

В Саратовской области было оформлено 2 017 автокредитов на общую сумму 2,73 млрд рублей.

По данным на октябрь 2025 года, это на 7% больше по количеству и на 6% выше по объему меяцем ранее.

При этом средняя сумма кредита в регионе немного снизилась и составила 1,35 млн рублей. Аналогичный рост показателей отмечается по всей стране — количество автокредитов в России увеличилось на 7%, а их объем вырос на 9%.

Однако статистика за 10 месяцев 2025 года демонстрирует общее снижение активности на авторынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных в стране автокредитов сократилось на 26%, а их объем — на 32%.

Ольга Сергеева