Саратовец изрезал ножом двух студентов

27 сентября в Саратове произошел инцидент с применением холодного оружия. 22-летний молодой человек во время конфликта нанес множественные ножевые ранения двум 19-летним студентам.

Оба пострадавших были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Нападавший задержан правоохранительными органами и признал свою вину, однако мотивы преступления пока остаются невыясненными.

Задержанному грозит наказание до 12 лет лишения свободы по соответствующей статье Уголовного кодекса. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и причины конфликта.

Алена Орешкина