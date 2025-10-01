В Саратовской области отремонтировали 98% дорог по региональной программе

Дорожные службы Саратовской области практически завершили реализацию региональной программы ремонта дорожно-уличной сети в 2024 году. На сегодняшний день выполнено 98% запланированных работ, отремонтировано 249 километров дорог.

Как сообщил и.о. министра дорожного хозяйства области Фёдор Котельников, 32 района уже полностью завершили ремонтные работы. В Советском районе программа выполнена досрочно, а в Самойловском, Озинском и Екатериновском районах осталось по два незавершенных объекта.

Особое внимание уделяется ремонту дорог к социально значимым объектам. Например, в селе Мечетное Советского района выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Школьной, ведущей к местной школе и мемориалу участникам Великой Отечественной войны. Реализация программы стала возможной благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Алена Орешкина