Саратовец нашел телефон в баре на проспекте Столыпина и попал под статью УК

Посетитель саратовского бара стал фигурантом уголовного дела за найденный телефон.

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту кражи мобильного телефона. Инцидент произошел в одном из баров на проспекте Столыпина, где 37-летний посетитель оставил свой телефон стоимостью около 40 тысяч рублей.

В ходе расследования был установлен 21-летний ранее судимый молодой человек, который нашел аппарат и через неделю сдал его в ломбард за 11 тысяч рублей.

Примечательно, что нанесенный ущерб был полностью возмещен потерпевшему, однако уголовное дело продолжает рассматриваться.

Ольга Сергеева