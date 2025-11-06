Саратовец нашел в ноябре вешенку размером с голову

В Саратовской области зафиксирована необычная грибная находка.

Местный житель Денис Айдаров обнаружил в лесу у Ягодной Поляны гигантскую вешенку, размеры которой сравнимы с человеческой головой.

О своей находке грибник сообщил в популярном сообществе «Грибы Саратовской области», отметив при этом общую скудность грибного урожая в этом сезоне.

Несмотря на это, любители «тихой охоты» продолжают находить в осенних лесах различные виды грибов, включая зимние опята, песочники и шампиньоны.

Ольга Сергеева