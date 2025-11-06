В Саратовской области обещают переменную облачность и небольшие дожди

В Саратовской области сохранится влияние антициклона, который определит погодные условия до конца этой недели.

По прогнозу синоптиков, регион ожидает переменная облачность с преимущественным отсутствием осадков. В пятницу 6 ноября в отдельных районах возможны небольшие дожди.

Температурный режим будет различаться между правобережьем и левобережьем: в первой части региона показатели составят около и выше климатической нормы, во второй — несколько ниже. В ночные часы столбики термометров будут показывать от -1° до +7°, дневные температуры составят +5…+13°. В Саратове днем ожидается +8…+10°.

Ветровой режим характеризуется юго-западным и западным направлением со средней скоростью 4-9 м/с, с дневными порывами до 14 м/с.

Ольга Сергеева