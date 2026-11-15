Саратовец Нухбек Зайнулабилов: от студента юрфака до чемпиона мира по ММА

Пока однокурсники Нухбека Зайнулабидова штудируют статьи Уголовного кодекса в институте прокуратуры Саратовской государственной юридической академии, сам он только что доказал, что лучше всех в мире умеет применять статью «спортивную» — в октагоне.

В начале ноября на чемпионате мира по ММА IMMAF 2026 в Тбилиси саратовец завоевал золото в весовой категории до 83,9 кг.

Турнир собрал 334 спортсмена из 67 стран — конкуренция серьёзная. Зайнулабидов провёл четыре поединка, а в финале встретился с представителем Англии и одержал победу, доказав своё превосходство на международной арене. Это не просто «ещё одна медаль» в копилку региона: для воспитанника школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Султана Ахмерова это первый титул чемпиона мира среди взрослых.

Что стоит знать об этом парне

Он не только боец, но и будущий юрист. Зайнулабидов учится в институте прокуратуры Саратовской государственной юридической академии. Сочетание, прямо скажем, нетипичное: днём — римское право и процессуальные кодексы, вечером — спарринги и отработка болевых приёмов. Впрочем, дисциплина, необходимая для одного, отлично работает и для другого.

Его тренер — чемпион мира по кикбоксингу. Даци Дациев, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира по кикбоксингу, готовит Зайнулабидова не первый год. Именно он привёл саратовца к серебру чемпионатов России в 2025 и 2026 годах, а в 2024-м — к победе и Кубку России. Теперь к этому списку добавилось и мировое золото.

Он уже был «лицом» для подражания. Ещё до чемпионского титула Зайнулабидов приходил в саратовские школы в рамках проекта «Авторитет имени» — рассказывал старшеклассникам, как отец стал его первым наставником и как забота о маме и младших братьях и сестре даёт ему энергию для новых побед. Теперь эта история звучит несколько весомее: чемпион мира, который пришёл в зал не ради славы, а потому что так решил глава дома.

У него есть звание мастера спорта по ММА и КМС по боевому самбо и вольной борьбе. То есть база у него не узкая — борцовская школа плюс ударная техника. Для веса 83,9 кг это гремучая смесь.

Почему это важно для Саратова

Саратовская школа единоборств имени Султана Ахмерова в последние годы регулярно поставляет бойцов на всероссийский и международный уровень. Но чемпион мира по ММА среди взрослых — это всё же штучный товар.

Министр спорта области Александр Абросимов уже поздравил и спортсмена, и тренера, отметив, что за результатом стоят «большая работа, характер, дисциплина и умение собраться в самый ответственный момент».

Что дальше? Формально Зайнулабидов ещё студент. Но с таким резюме — четыре победы на мировом турнире, финал против англичанина, золото — вариантов развития карьеры у него теперь заметно больше, чем статей в УК, которые ему предстоит выучить.

Наталья Мерайеф

Фото: datsiev-club.ru