Саратовец озвучил срок окупаемости пасеки за миллион рублей в 4 месяца

Пасеку в Саратовской области продают за 1 млн рублей с гарантией быстрой окупаемости.

Житель Балашова Константин выставил на продажу готовый пчеловодческий бизнес. В комплект входят: 64 пчелосемьи, 2 платформы для транспортировки ульев, весь необходимый инвентарь и домовладение в селе Котоврас, где расположена пасека.

Продавец оценил свой «сладкий» бизнес в 1 миллион рублей, утверждая, что вложения окупятся всего за 4 месяца.

По его словам, покупатель получает полностью готовое к работе хозяйство с хорошим потенциалом доходности.

Отметим, что подобные предложения встречаются в регионе нечасто.

Пчеловодство в Саратовской области традиционно считается прибыльным направлением сельского хозяйства благодаря благоприятным природным условиям.