В ДТП под Саратовом пострадала 49-летняя пассажирка перевернувшегося «Ларгуса»

Авария на трассе под Саратовом произошла 27 июля

Как сообщает ГАИ, около 11:30 на 345-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Гагаринском районе столкнулись автомобили Lifan и Lada Largus.

По предварительным данным, авария случилась рядом с селом Широкий Буерак. Водитель Lada Largus (1972 г.р.) и 55-летний мужчина за рулем Lifan не пострадали.

Однако пассажирка отечественного авто (1976 г.р.) была госпитализирована.

Уточняется, что после удара машина перевернулась.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства ДТП.