В ДТП под Саратовом пострадала 49-летняя пассажирка перевернувшегося «Ларгуса»

Авария на трассе под Саратовом произошла 27 июля
Как сообщает ГАИ, около 11:30 на 345-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Гагаринском районе столкнулись автомобили Lifan и Lada Largus.
По предварительным данным, авария случилась рядом с селом Широкий Буерак. Водитель Lada Largus (1972 г.р.) и 55-летний мужчина за рулем Lifan не пострадали.
Однако пассажирка отечественного авто (1976 г.р.) была госпитализирована.
Уточняется, что после удара машина перевернулась.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства ДТП.