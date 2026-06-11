Саратовец поджег сигаретой свое постельное белье и напугал соседей сверху

В Заводском районе Саратова 10 июня из-за курильщика загорелась квартира.

Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» в 14:57. Огонь охватил постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр в квартире девятиэтажного дома на 6-м Динамовском проезде. Дым из окна заметили соседи сверху, которые и вызвали пожарных. На место происшествия выехали три пожарных расчёта.

Благодаря оперативному реагированию, огонь был быстро потушен. Информация о пострадавших не поступала.

Ольга Сергеева