Балаковские врачи спасли пациента со стеблем камыша в легком

В Балаковскую городскую клиническую больницу поступил молодой человек с подозрением на закрытую травму грудной клетки.

Инцидент произошёл во время рыбалки: он оступился, упал с мостика в камыши, где стебель вонзился ему в левую подмышечную впадину.

Пациент сразу почувствовал резкую боль и начал задыхаться. Рентгенография выявила левосторонний пневмоторакс — состояние, при котором воздух скапливается в плевральной полости, сдавливает лёгкое и затрудняет дыхание, что представляет угрозу для жизни.

Для спасения пациента хирурги экстренно установили дренаж с клапанной системой по Бюлау в четвёртом межреберье. Это позволило скопившемуся воздуху выйти, а лёгкому благополучно расправиться. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось.

Ольга Сергеева