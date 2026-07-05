Саратовец поймал и отпустил в Волгу четырёхметрового сома-гиганта

В Саратовской области рыбак выловил огромного сома и отпустил его обратно в реку.

С открытием сезона после нерестового запрета местные любители рыбалки массово отправились на водоемы.

Мужчина, известный в сети «ВКонтакте» под ником Русский Медведь, рассказал о своей удаче 2 июля. Рыбачить он отправился в низовья Волги. Для привлечения гиганта использовался классический метод: выползок (крупный дождевой червь) в качестве наживки и квок — специальная колотушка, удары которой по воде имитируют звук падающих предметов и привлекают хищника.

По словам саратовца, трофей не взвешивали, но визуально экземпляр тянул примерно на 100 килограммов при длине около 3,5 метров. Рыбаку ростом почти два метра удалось приподнять голову рыбины только до пояса. Сделав памятные кадры, автор улова принял решение вернуть «Короля Волги» в родную среду обитания.

Стоит отметить, что это не единственный крупный улов последних дней. Другой житель региона похвастался добычей в районе села Пристанное, также использовав крупного червя. Кроме того, рыбаки сообщают об активизации других видов: щука начинает клевать, пока вода еще не прогрелась окончательно.

Ольга Сергеева