Саратовец подозревается в краже 24 тысяч рублей с банковской карты

В Саратове раскрыта кража денег с банковской карты.

Жертвой стал 42-летний житель Октябрьского района, который обратился в полицию 16 июня и сообщил о пропаже более 24 тысяч рублей со своего счета в период с 9 по 14 апреля.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался 42-летний ранее судимый житель Волжского района. Мужчина признался в содеянном. По его словам, заявитель оставил ему карту для покупки строительных материалов, однако подозреваемый использовал её для личных нужд: расплачивался в аптеке и продуктовых магазинах на протяжении нескольких дней.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители напоминают гражданам не передавать банковские карты посторонним людям, даже если они выполняют у них работу.

Ольга Сергеева