Саратовец получил третий орден Мужества от президента Путина

Саратовец, командир батареи РСЗО «Град», Тимофей Сакун был удостоен ордена Мужества в третий раз.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно информации регионального правительства, Сакун оказался в числе добровольцев, отправившихся на специальную военную операцию в числе первых. Ранее военнослужащий уже принимал участие в боевых действиях в Сирии и на территории Ливии.

Как отметили в профильном ведомстве Саратовской области, в ходе СВО саратовец начинал службу вычислителем на реактивных системах «Град», «Ураган» и «Смерч», а впоследствии возглавил батарею. По словам самого бойца, в боевой обстановке ему существенно помогли знания математики и навыки руководства людьми. Помимо трёх орденов Мужества, Сакун отмечен медалью «За отвагу» и другими наградами.

Ольга Сергеева