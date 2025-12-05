Ученые протестируют на саратовцах новое лекарство против рака

Клинические испытания нового препарата против рака начнёт Саратовский государственный медицинский университет.

Участники исследования будут застрахованы на общую сумму 1,58 млн рублей. Данные опубликованы на портале госзакупок.

Препарат в форме таблеток создан на основе экстракта аврана лекарственного. Его разработка в университете велась десять лет и завершилась в 2023 году.

Сейчас начинается фаза Ib/II испытаний на 180 пациентах. Годовая страховка для них начнёт действовать с 1 января 2026 года, однако индивидуальные страховые суммы пока не раскрываются.

Ольга Сергеева