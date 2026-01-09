Саратовец поверил в историю с фейковой посылкой из маркетплейса и потерял 215 тысяч

В Саратове мужчина стал жертвой телефонных мошенников, потеряв 215 тысяч рублей.

Как сообщили в областном управлении МВД, 6 января ему позвонил человек, представившийся сотрудником маркетплейса, и запросил код из SMS для «получения посылки».

Сразу после этого поступил второй звонок — от лжесотрудника полиции, который сообщил, что первый звонящий был мошенником, и предложил «защитить» сбережения, переведя их на «безопасный счёт». Доверившись, потерпевший перевёл указанную сумму.

Осознав обман, 8 января он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ольга Сергеева