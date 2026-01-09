В Саратове с декабря ищут 46-летнего Рамазана Казимагомедова

В областном центре разыскивают 46-летнего Рамазана Казимагомедова, пропавшего 31 декабря.

О его судьбе ничего не известно с последнего дня прошлого года, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мужчина имеет рост 178 см, нормальное телосложение и тёмно-карие глаза. В день исчезновения на нём были тёмно-серое пальто, коричневый свитер, чёрная футболка, синие брюки, чёрные полуботинки и серая кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

