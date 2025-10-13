Саратовец представит Россию на международном конкурсе чтецов Корана

С 16 по 18 октября в столице России пройдет XXIII Московский международный конкурс чтецов Корана, который соберет участников из различных уголков мира.

Нашу страну на состязаниях представит имам Саратовской Соборной мечети, преподаватель медресе «Шейх Саид», хафиз Корана Ясир Додарбеков.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области, хафизу из Саратова 24 года. Он является призером различных коранических состязаний. Ранее Ясир прошел всероссийский отборочный тур Московского международного конкурса.

Чтецы будут показывать свое знание Священного Писания и мастерство исполнения в номинации «Тилява» (искусное чтение текстов Корана).

Организатором мероприятия выступает Духовное управление мусульман Российской Федерации в партнерстве с Университетом гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ).

Подготовила Наталья Мерайеф