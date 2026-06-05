Саратовец пригрозил убить бывшую жену хрустальной вазой и получил уголовное дело

В городе Маркс задержан мужчина за угрозу убийством бывшей жене.

Сотрудники полиции в Саратовской области раскрыли уголовное дело по факту угрозы убийством. Инцидент произошёл в ночь на 3 июня текущего года.

Согласно данным регионального управления МВД, конфликт разгорелся между 47-летним мужчиной и его бывшей супругой в их общем доме. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с женщиной. В ходе ссоры он схватил хрустальную вазу, замахнулся ею на «вторую половинку» и высказал прямую угрозу её жизни.

Пытаясь избежать ответственности, после ухода из дома злоумышленник позвонил в полицию и сообщил ложную информацию о том, что это якобы бывшая жена его избивает. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов быстро установили истинного агрессора и задержали его для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». После проведения допроса его отпустили под обязательство являться в отдел полиции по первому требованию. Отмечается, что ранее гражданин к уголовной ответственности не привлекался.

Ольга Сергеева