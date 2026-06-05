В Саратове вместо стелы в честь 40-летия завода «Техстекло» появится цветочная клумба

В Ленинском районе Саратова демонтировали памятную стелу из-за угрозы обрушения.

Напомним, конструкция была установлена в честь 40-летия завода «Техстекло». Как сообщили в администрации района, на месте памятника будет разбита цветочная клумба.

Конструкция находилась перед дворцом Саратовского областного центра народного творчества имени Руслановой. Решение о сносе было принято не сразу: ему предшествовало обследование объекта специалистами профильной организации. Эксперты выявили критическое состояние монумента.

В ходе осмотра были обнаружены многочисленные трещины в стеклянной отделке и деформация несущих элементов, что приводило к откалыванию мелких осколков стекла. По заключению специалистов, существовала реальная опасность обрушения конструкции и выпадения стеклянных листов. Из-за неудовлетворительного технического состояния объект признали неремонтопригодным и представляющим угрозу для жизни и здоровья граждан.

Ольга Сергеева