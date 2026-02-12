Саратовец продает коттедж из бруса с домиком для персонала на берегу реки за 42 млн

На берегу Сазанки в Энгельсе продают коттедж за 42 миллиона рублей.

Элитная недвижимость в Энгельсе по-прежнему бьет ценовые рекорды в области. На продажу выставлен двухэтажный дом из бруса 2009 года постройки в районе Тинь-Зинь — прямо у озера Сазанка.

Площадь дома — 173 кв. м. На первом этаже — кухня-гостиная и зал, на втором — три спальни с балконами. Участок занимает 32 сотки, еще 20 соток — дополнительная территория у воды. На территории: гостевой домик, детская площадка, беседка и парковка.

Цена — 42 млн рублей. Квадратный метр обойдется почти в 242 тысячи рублей.

Ольга Сергеева